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/ Новые мобильные ФАПы получили южноуральские медики

Новые мобильные ФАПы получили южноуральские медики

Теперь фельдшеры смогут осмотреть взрослых и детей, живущих в глубинке.
сегодня в 09:00
  |  Общество

Новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты получили южноуральские медики. Они уже ездят по малым населенным пунктам Чебаркульского, Верхнеуральского и Чесменского районов. Сделаны ФАПы на базе ПАЗов, внутри есть все необходимое: кушетка для осмотра пациентов, электрокардиограф, работающий даже на аккумуляторе, гинекологическое кресло, раковина. Фельдшер, который будет работать в пункте, считает, что он будет очень популярен среди южноуральцев.

Фельдшер — это врач широкого профиля, немного окулист, немного травматолог, немного хирург. Люди обращаются в основном с сердечной патологией, дыхательной, просят консультацию гинеколога. Дети обращаются. Места в новом ФАПе должно хватать: здесь свободно, есть хорошее электроосвещение, теплый пол на холодное время, на летнее — кондиционер. ФАП всегда популярен, ведь не все люди могут приехать в больницу. — рассказала сайту «Первый областной» фельдшер Светлана Борисова.

Фельдшерско-акушерские пункты, которые могут передвигаться по области, нужны только в отдельных населенных пунктах. Стационарные ФАП они не заменят и не должны. Напротив, в регионе планируют их обновить и добавить там, где не хватает медицинской помощи.

В течение 3 лет 100 ФАПов для врачей общей практики построят на территории Челябинской области. А эти мобильные комплексы — тонкие настройки, закрывающие те места, куда мы не дотягиваемся со стационарными пунктами. Я расспросил персонал, как работает, посмотрел график. Будем анализировать, насколько эта услуга населения востребована. — сообщил сайту «Первый областной» губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Кроме того, в регионе появились четыре машины для выездных паллиативных бригад и одна для экспресс-тестирования на ВИЧ.

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