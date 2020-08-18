Наезд на шестилетнюю девочку произошел в одном из дворов Челябинска

Она госпитализирована в больницу.

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Накануне, 17 августа, в Челябинске произошло 53 ДТП. И в пяти из них пострадали люди.

Одно из происшествий случилось вечером на улице Барбюса возле дома № 61. 20-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» двигался по двору. Только он ехал либо слишком быстро, либо просто не заметил маленькую шестилетнюю девочку, которая переходила дворовой проезд. В результате был совершен наезд.

«Пешеход переходил дворовой проезд слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Девочка госпитализирована», — сообщили в пресс-службе отдела пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В Госавтоинспекции также отметили, что за прошедшие сутки было выявлено 311 нарушений Правил дорожного движения. Также отстранено от управления 11 водителей, которые находились в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медосвидетельствования. Ещё шестеро человек управляли автомобилями, не имея при этом водительского удостоверения.