Две иномарки столкнулись на северо-западе Челябинска

В аварии пострадал 2-летний мальчик.

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В Челябинске, в районе арены «Трактор» столкнулись две иномарки. Одной из них управляла женщина, а внутри находился 2-летний ребёнок. ДТП произошло возле дома № 147 по Братьев Кашириных в субботу, 15 августа, в 17:25, передали «Первому областному» в пресс-службе ГИБДД Челябинска. Именно ребёнок и стал единственный пострадавшим.



«Управляя автомобилем „Форд Фокус“ при повороте налево на регулируемом перекрёстке и водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Лэнд Крузер“ двигаясь со встречного направления прямо совершили столкновение. В результате проишествия пострадал пассажир автомобиля „Форд Фокус“, мальчик 2018 года рождения»,— рассказали в ГИБДД города.

Отметим, что в момент ДТП мальчик находился в автокресле. Также он был пристёгнут ремнём на заднем сиденье. По данным ГИБДД Челябинска всего за выходные было зарегистрировано 113 аварий, в 5 из них пострадали дети.