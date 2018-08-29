/ 8-летняя девочка и ее мать погибли во время пожара в общежитии Златоуста

Причина возгорания выясняется.

Пожар уничтожил целую комнату общежития по улице Мельнова в Златоусте. Пламя разгорелось после обеда в помещении, где находились два взрослых и 8-летняя девочка. По рассказам соседей, очень быстро соседние комнаты заволокло дымом, стало нечем дышать. Из общежития самостоятельно вышли все, кто находился внутри, кроме хозяев загоревшейся комнаты.

Предварительно, в 14:02 произошла ликвидация открытого горения. Самостоятельно эвакуировались 36 человек. По неподтвержденной информации, в результате пожара 3 пострадавших, в том числе девочка 2010 года рождения. На месте работает дознаватель, устанавливает предварительные причины и обстоятельства пожара. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

По словам соседей пострадавших, у них уже был пожар месяц назад. Последствия были не такими страшными. Его начали тушить до приезда огнеборцев. Сегодня же пришлось проливать несколько комнат. Многие соседи расстроились из-за погубленного нового ремонта.

Они пьют вообще безбожно. Они не собственники, не прописаны тут. Просто заняли комнату. Сколько к участковому ходили, заявления писали, все бесполезно. Сколько раз говорили о них. — сообщили сайту «Первый областной» жители дома.

Отметим, что пострадавших увезли на «скорой». Ребенку и женщине потребовалась первая помощь — искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Девочка скончалась в больнице, а ее мать на месте.