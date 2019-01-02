/ Надежда спасти ребенка, выжившего под завалом, достаточно велика

Спасением мальчика занимаются столичные врачи.

11-месячный Иван Фокин, пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме Магнитогорска, доставлен в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За ним наблюдает президент НИИ, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль. Московские врачи поблагодарили коллег из Челябинска за то, что им удалось доставить мальчика к самолету в стабильном состоянии.

Состояние ребенка стабильное, транспортировку перенес нормально. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова продолжает держать ситуацию под личным контролем. — сообщает Министерство Здравоохранения Р Ф.

Мать мальчика находится вместе с ним в больнице, врачи информируют ее о состоянии ребенка. Не смотря на то, что оно стабильно тяжелое, есть надежда на спасение жизни Вани. Ближайшие дни для него будут самыми сложными.

Постоянное представительство Челябинской области в Москве вышло на связь с семьей Вани Фокина, для оказания помощи. Об этом распорядился глава региона Борис Дубровский.