В уголовное дело переросло хищение денег на питание школьников из Фершампенуаза

В кассу не внесли около 200 тысяч рублей.

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Прокуратура Нагайбакского района завершила проверку по организации питания учеников фершампенуазской средней школы. Деньги на обеды учащимся отправляли из областного и местного бюджетов, а также платили родители.

По каждому классу и школе в общей сложности за 2019—2020 учебный год родители внесли более 700 тысяч рублей. Однако выяснилось, что сданные ими деньги не полностью были отправлены в кассу образовательного учреждения.

«Собранные с учащихся денежные средства в полном объеме не были сданы в кассу образовательного учреждения, часть денежных средств родительской платы в сумме не менее 208 тысяч рублей была похищена. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

По факту мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения, возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен региональной прокуратурой на контроль.