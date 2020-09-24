Пенсии проиндексируются на 6,3% в следующем году

Это коснётся выплат, которые получают неработающие пенсионеры.

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В следующем году пенсии россиян будут проиндексированы на 6,3%. Об этом в среду, 23 сентября, на встрече с членами Совета Федерации заявил Президент РФ Владимир Путин.



Индексация коснётся выплат, которые получают неработающие пенсионеры. Пенсии тех, кто несмотря на свой возраст продолжает трудиться, не повышаются автоматически на величину инфляции с 2016 года

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году»,— приводит слова главы государства РБК.

Напомним, в июне этого года среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров определил Минтруд России. Это, как пишет РБК, нашло отражение в проекте основных характеристик бюджета пенсионного фонда страны на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Так, по документу, в следующем году средний размер пенсии составит 17 432 рублей, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рублей. Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют в 2021 году на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%.