На Южном Урале заключенному добавят срока за пропаганду терроризма в колонии

«Популяризатора» обнаружили среди сидельцев

В одной из колоний Челябинской области обнаружили идеолога терроризма. Молодой человек, осужденный за незаконный оборот наркотиков, распространял среди других осужденных материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Установлено, что 25-летний мужчина действовал по указанию кураторов террористических организаций», — пояснили в ведомстве.

Преступные действия были выявлены сотрудниками УФСБ во взаимодействии с оперативниками регионального ГУФСИН. В отношении сидельца возбуждено новое уголовное дело — по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы. Мужчине грозит до 7 лет нового срока.