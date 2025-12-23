В одной из колоний Челябинской области обнаружили идеолога терроризма. Молодой человек, осужденный за незаконный оборот наркотиков, распространял среди других осужденных материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
«Установлено, что 25-летний мужчина действовал по указанию кураторов террористических организаций», — пояснили в ведомстве.
Преступные действия были выявлены сотрудниками УФСБ во взаимодействии с оперативниками регионального ГУФСИН. В отношении сидельца возбуждено новое уголовное дело — по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы. Мужчине грозит до 7 лет нового срока.