На Южном Урале задержан последний фигурант конфликта с бойцами СВО

Им оказался 21-летний рецидивист

В среду, 3 января, задержан еще один, последний, участник новогоднего конфликта с бойцами СВО, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«Благодаря слаженной работе следователя СК и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области установлено местонахождение 21-летнего подозреваемого, ранее объявленного в розыск. В ближайшее время неоднократно судимому челябинцу планируется предъявить обвинение в совершении вышеуказанного преступления и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорят в ведомстве.

Напомним, драка произошла в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в одном из дворов Советского района Челябинска. В сеть попало видео, на котором группа молодых людей с дубинками или палками напала на демобилизованных, которые вместе с женами ждали такси. Судя по записи, словесная перепалка переросла в драку, кроме дубинок нападавшие применили и перцовый баллончик.

Ранее было предъявлено обвинение участникам драки в новогоднюю ночь в Челябинске.

А сегодня двух участников конфликта отправили под домашний арест.

Между тем Евгений Савченко назвал истинную причину новогоднего конфликта с бойцами СВО. Бывший чиновник призвал не искать в ситуации межнациональную подоплеку.

