Евгений Савченко назвал истинную причину новогоднего конфликта с бойцами СВО

Бывший чиновник призвал не искать в ситуации межнациональную подоплеку

Член общественной палаты Челябинской области и эксперт комитета по обороне и безопасности СФ РФ Евгений Савченко призвал не искать межнациональную подоплеку в конфликте, который произошел в новогоднюю ночь между молодыми челябинцами и бойцами СВО. Своей оценкой ситуации бывший руководитель управления Госнаркоконтроля по Челябинской области поделился на личной странице Вконтакте.





Евгений Савченко делает акцент на том, что никто из хулиганов не является мигрантом, все они граждане России с рождения. Причину конфликта Савченко видит в низком уровне воспитания и культуры развязавших драку представителей российской молодежи.



«Все, кто пытается бытовую драку представить иначе, придумывая небылицы о влиятельных родственниках из неких национальных диаспор, пытающихся замять дело — обыкновенные провокаторы, вызывающие у меня брезгливость. Они забывают — от совести не убежать. За все воздается. Уверен, воздастся хулиганам, не минует кара и осознанных спекулянтов, реально провоцирующих межнациональную рознь», — заявил Евгений Савченко.

Напомним, драка произошла в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в одном из дворов Советского района Челябинска. В сеть попало видео, на котором группа молодых людей с дубинками или палками напала на демобилизованных, которые вместе с женами ждали такси. Судя по записи, словесная перепалка переросла в драку, кроме дубинок нападавшие применили и перцовый баллончик.

Ранее было предъявлено обвинение участникам драки в новогоднюю ночь в Челябинске.

А сегодня двух участников конфликта отправили под домашний арест.