На Южном Урале вынесли приговор за хищение 16 млн на ремонте дороги

Помимо мошенничества, 33‑летнему замдиректора фирмы вменили дачу взятки лицу, ответственному за приемку работ

В Челябинской области вынесен приговор по уголовному делу о даче взятки и хищении свыше 16,4 миллиона рублей при исполнении государственного контракта по ремонту дорог, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Речь идет о махинациях со стройматериалами и занижении стоимости работ по ремонту покрытия автодороги Чебаркуль — Мисяш — автодорога М-5 «Урал» в рамках госконтракта с Миндорстроем. По данным следствия, 33-летний замдиректора ООО «ПКФ „Глобус“» значительно уменьшил объем использованных дорожно-строительных материалов и искусственно занизил стоимость работ, после чего предъявил к оплате документацию, содержащую ложные сведения об объеме и стоимости материалов. Выгода для фирмы составила более 16,4 миллиона рублей из бюджета Челябинской области.

Кроме того, мужчине вменили дачу взятки: в период с ноября 2022 года по октябрь 2023-го он, по данным следствия, передал начальнику отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» 628 тысяч рублей за беспрепятственную и гарантированную приемку работ на автодороге Кунашак — Усть-Багаряк.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к 5,5 года лишения свободы, со штрафом 628 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.