На Южном Урале во время пожара чудом не взорвался газовый баллон

Об этом сообщили в МВД России по Челябинской области.

В Челябинской области сегодня, 8 августа, в садоводческом некоммерческом товариществе «Лесной» Сосновского района загорелось два дома и баня. Потушить пожар удалось только через семь часов после вызова.

Как пояснили в главном управлении МЧС России по Челябинской области, звонок о пожаре поступил в пять утра, на место сразу же выехала бригада МЧС, на тот момент уже горели два дома и баня. Огонь быстро распространялся из-за нарушения пожарной безопасности: дома были построены очень близко друг к другу. На момент приезда сотрудников один из домов покинули два человека.

Работу огнеборцам осложнило отсутствие противопожарного водоснабжения в СНТ. Спасателям приходилось запасаться водой из ближайшего водоема, который находился за один километр от места ЧП. Также оказалось, что в одном из горящих домов есть газовый баллон, сотрудникам пришлось выносить его из горящего здания, рискуя собственной жизнью.

Спасти здание не удалось, но был риск распространения пламени на другие строения. Только через два часа огнеборцам удалось взять пламя в «кольцо», а потушить получилось лишь в 12 часов. Теперь дознавателям предстоит выяснить все причины ЧП.

К сожалению, пожары в садовых товариществах — нередкость. Часто из-за отсутствия пожарных проездов надлежащей ширины и проблем с водоснабжением загоревшийся домик становится результатом разгула стихии.