На Южном Урале подсчитали, во сколько обходится тушение лесного пожара

Из-за жаркой погоды в выходные возможна пожароопасная обстановка.

В управлении лесами по Челябинской области подсчитали, во сколько обходится тушение одного гектара леса, охваченного огнем. В расчетную стоимость заложили зарплату, питание, содержание техники, оборудования и инвентаря.

Как пояснили в ведомстве, затраты на тушение зависят также от категории, крупности и длины фронта пожара. Так, к примеру, на 1 гектар средняя стоимость по области составляет 1000 рублей.

Брединское лесничество — 411 рублей за 1 гектар; Карталинское лесничество — 770 рублей за 1 гектар; Красноармейское лесничество — 875 рублейза 1 гектар; Шершевское лесничество — 1435 рублей за 1 гектар.

Вчера, 8 августа, пожаров зарегистрировано не было. Обстановку удается поддерживать даже на юге области. Но к выходным обещают повышение температур, поэтому не исключено обострение пожароопасной ситуации.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает гражданам о необходимости осторожного обращения с огнем и строгом соблюдении правил «Пожарной безопасности в лесах РФ».

В лесу запрещено бросать горящие спички и окурки, а также разводить костры в пожароопасный период. Также запрещено засорять бумагой, банками и пластиковой посудой места отдыха. В случае начинающего пожара необходимо потушить его водой и ветками лиственных деревьев.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона ликвидировано 483 пожара на площади 9394 гектара. В тушении задействовали 6460 человек и 1438 единиц техники. Сейчас особый противопожарный режим действует на территории пяти муниципальных районов: Карталинский, Брединский, Варненский, Кизильский, Октябрьский.