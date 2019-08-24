На Южном Урале больницы горят чаще, чем в других регионах

МЧС представили статистику, основанную на подсчетах ведомства.

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С начала года в Челябинской области было зарегистрировано 10 пожаров в больницах и поликлиниках. Чаще всего причиной становится нарушение правил эксплуатации электрооборудования, лишь в четырех случаях возгорание произошло из-за неосторожного отношения с огнем. Госпожнадзор в ходе проверок лечебных учреждений выявил более 1 000 нарушений, и, что примечательно, львиная доля из них, 80%, до сих пор не устранены.

Корреспондент радио Business FM Челябинск пообщался на эту тему с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону Антоном Васильевым.

«В принципе, основными нарушениями продолжают оставаться неисправность систем противопожарной защиты на объекте, систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения для эвакуации людей во время чрезвычайно ситуации. Нарушения, связанные с содержанием пути эвакуации: неправильные геометрические характеристики, отделка, загромождение их. Нарушается режим запрета курения табака на объекте здравоохранения, нарушения, связанные с использованием электрооборудования. Процент устранения всего около 20%. Они о всех этих нарушениях знают. Ну, может быть, финансовые какие-то затраты или просто нежелание выполнять», — рассказал Антон Васильев.

В «здравницах» Южного Урала на эти вопросы ответы одинаковы, независимо от территорий: либо сложно, либо дорого. Здания старые, строились под другие требования, а реконструировать под современные реалии — непозволительная роскошь.

«Поликлиника или больница строилась 30 лет назад, она строилась строго в соответствии с пожарными нормами того времени. Сейчас нормы изменились. Изменить облик здания физически невозможно. Надо просто иногда строить новое здание», — рассуждает главный врач Городской детской клинической больницы № 8 Антон Рыжий.

В то же время в штате медицинских учреждений значатся люди, ответственные за противопожарную безопасность, а также «вывозят» на своих плечах ведомственные проверки. Что-то из вида упускается, больница получает штраф и время на исправление. И так по кругу.