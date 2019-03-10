/ На поиски пропавшего южноуральца набирают волонтеров

Мужчина не выходит на связь больше недели.

В Челябинской области уже больше недели разыскивают мужчину 45 лет. 2 марта Павел Ольхин вышел из дома по улице Тухачевского в Челябинске и перестал выходить на связь с родными. Спасательный отряд набирает добровольцев для поисков Павла.

На поиски Павла Ольхина нужны волонтеры! Сбор 10.03.2019 г. в 15:00 на пересечении улиц Тенистой и Прибрежной. Форма — лес. С собой перекус, горячее питье. Вопросы можно задать координатору на месте: 8−900−095−52−67 — Татьяна. — сообщают в группе «Легион-СПАС — Поиск пропавших людей (74 рег)».

Особые приметы Павла: рост 182 сантиметра, телосложение худощавое, серо-голубые глаза, прямой нос с горбинкой.

Был одет в темно-серый пуховик, черную замшевую кепку, серые джинсы и черные ботинки.

Если вам известна информация о местонахождении Павла Ольхина, сообщите ее по телефонам: 8−900−095−52−67 — Татьяна, 8−902−604−56−10 — Ирина.