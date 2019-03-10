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/ Южноуралец, на поиски которого собирали волонтеров, найден мертвым

Южноуралец, на поиски которого собирали волонтеров, найден мертвым

Мужчину обнаружили спустя 9 дней после пропажи.
сегодня в 18:30
  |  Происшествия

Жителя Челябинска, Павла Ольхина, поиски которого ведутся со 2 марта, обнаружили мертвым. Напомним, что сегодня поисковый отряд «Легион-СПАС» набирал волонтеров для поисков Павла в лесу. Тело мужчины было обнаружено недалеко от Шершневского кладбища.

Ольхин Павел Александрович 1974 года рождения найден сегодня в результате поисковых работ. К сожалению, он погиб. Информацией о причинах смерти не владею, в этом разберется полиция. — сообщила сайту Telefakt.ru координатор отряда Татьяна.

Напомним, что мужчина ушел из дома в Челябинске 2 марта и с тех пор не выходил на связь с близкими.

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