/ На Южном Урале девушка с асимметрией лица найдена мертвой

Она не выходила на связь с родными с 27 февраля.





Девушка с асимметрией лица, которую искали на Южном Урале с 27 февраля, найдена мертвой. Об этом в своей группе во «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» Южный Урал.

Найдена. Погибла. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким. — сообщает на странице своей группы во «ВКонтакте» «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Южный Урал».

Напомним, что Александра ушла из дома в Миассе больше двух недель назад. Все это время ее разыскивали родные и близкие.

Отметим, что 10 марта в Челябинске возле Шершневского кладбища было обнаружено тело мужчины, который перестал выходить на связь с близкими 2 марта.