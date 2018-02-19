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/ Мужчина избил 13-летнего мальчика в аквапарке в Челябинской области

Мужчина избил 13-летнего мальчика в аквапарке в Челябинской области

Драка произошла в Магнитогорске.
сегодня в 19:09
  |  Происшествия

На подростка с кулаками в прошлый понедельник, 12 февраля, набросился взрослый мужчина. Свидетелями происшествия стали сразу несколько посетителей, сотрудники аквапарка, а сам процесс записали камеры видеонаблюдения. У мальчика зафиксировали травму головы с сотрясением мозга и ушибы. Родные мальчика утверждают, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный мужчина на территории аквапарка избил мальчика 13 лет. Заявление в полицию было написано в тот же день. Побои сняты. Ухудшение в состоянии ребенка зафиксированы в детской больнице. Есть запись с видеокамер. Из достоверных источников стало известно, что подобное дело уже было у данного мужчины. Он отделался административным штрафом. — сообщают родные избитого подростка.

Мама мальчика также сетует на отсутствие охраны на территорию аквапарка. Женщина заявила, что в адрес ребенка начали поступать угрозы. Видео драки опубликовали в социальных сетях. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: нашлись те, кто считает, что подросток спровоцировал разборки на кулаках, однако многие защищают пострадавшего.

Какая разница спровоцировал: ребёнок или нет. Это ребёнок! Будь на месте взрослый парень/мужчина — все равно. Должно быть наказание. Повадились проблемы кулаками решать. — утверждают магнитогорцы.

Изучить все обстоятельства и установить виновных предстоит сотрудникам полиции.

По данному факту проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение. — пояснили в УМВД по Магнитогорску.

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