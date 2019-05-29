/ Торговый комплекс с аквапарком может появиться на северо-западе Челябинска

Разрешение на строительство подписал глава города Владимир Елистратов.

Торговый комплекс с аквапарком появится в Челябинске. Об этом гласит опубликованное вчера, 28 мая, распоряжение главы города Владимира Елистратова. Разрешение выдали после того, как арендатор участка обратился в суд.

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (единый многофункциональный торговый комплекс с аквапарком и помещениями спортивного назначения) по улице Братьев Кашириных, 142, в Калининском районе города Челябинска Каримовой Софье Усмановне. — гласит распоряжение Администрации Челябинска.

Отметим, что торговый центр появится на пересечении улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева в Калининском районе города. Помимо торговых площадок и самого аквапарка в нем планируется сделать спортивную зону. Контроль за исполнением распоряжения возложен на врио заместителя главы города по воросам градостроительства Сергея Репринцева.