В Челябинске вновь ввели ограничение на передвижение большегрузов днем

Запрет на движение будет действовать при температуре воздуха выше 32 градусов.

В Челябинске вводится ограничение на движение большегрузов днем. Соответствующий документ подписала временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.

«Установить временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Челябинска для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, с 01 августа по 15 августа 2019 года при значениях дневной температуры воздуха по прогнозным данным свыше 32 градусов Цельсия», — отмечено в документе.



Передвигаться днем по городу отныне запретят и транспортным средствам, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимую нагрузку. В городе будут установлены предупреждения с информацией о правилах проезда.



«Цель одна — в дневное время большегрузы не должны нарушать движение основного транспорта Челябинска. Контролировать исполнение распоряжения будут сотрудники ГИБДД», — подчеркнула Наталья Котова.



Напомним, что в Челябинске с 26 июля по поручению начальника ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева начали проводить массовые проверки организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях. Проверки направлены на выявление маршрутных такси, большегрузов и спецтехники, которые не отвечают требованиям безопасности.

