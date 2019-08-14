Башенный кран загорелся в Карабаше. В кабине был человек

ЧП произошло на медеплавильном заводе.

Сегодня вечером, 14 августа, на одном из предприятий Карабаша загорелся башенный кран. Огонь охватил кабину, в которой находился рабочий. На место происшествия немедленно выехали пожарные силы.

«Информация о пожаре поступила в 17:13, и на место немедленно выехали силы по повышенному номеру сложности. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что полыхает кабина башенного крана, и ранг пожара был снижен, так как угрозы распространения огня не было. Возгорание было локализовано в 17:28», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Крановщик, находящийся в это время в кабине, получил ожоги. Он был передан врачам «скорой помощи». Его состояние оценивается как тяжелое.

«В Карабаше на медеплавильном комбинате произошло ЧП. Один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии, к нему выехали комбустиологи областного ожогового центра, чтобы провести консультацию и отследить состояние», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В «Русской медной компании», которой принадлежит завод «Карабашмедь», прокомментировали ситуацию.

«Рабочий самостоятельно спустился вниз, где ему была оказана первая медицинская помощь. Затем он был госпитализирован в больницу. Предприятие «Карабашмедь» окажет всю необходимую помощь и поддержку сотруднику для его скорейшего выздоровления», — сообщили в пресс-центре РМК.

Для установки причины происшествия будет создана специальная комиссия, добавили в РМК.