Челябинский инвалид вынужден спать на кухонном столе

Мужчина рассказал, как потерял всё своё имущество.

Инвалид из Челябинска Сергей Лукьянчиков едва не лишился квартиры при пожаре. Огонь уничтожил мебель и документы. Мужчина и сам едва спасся. Сергея всего за неделю до происшествия выписали из больницы. Он перенёс несколько инфарктов и потерял часть ноги. Другая нога и левая рука мужчину почти не слушаются. Передвигается южноуралец на коляске. Выбраться из горящих комнат мужчине помог сосед.

«В тот день был сильный ветер, поэтому балкон я закрыл. А пожар пошёл оттуда. Я слишком поздно это заметил», — рассказал «Первому областному» Сергей Лукьянчиков.

Во время пожара сгорела почти вся мебель. Вместо кровати теперь приходится использовать кухонный стол — сверху просто лежат одеяло, подушка и покрывало. Есть плита, чайник, несколько тумбочек и несколько уцелевших книг — вот и всё имущество. Челябинец обратился за помощью к правозащитнице Маргарите Павловой. Она сама приехала проведать Сергея и выяснить, какая поддержка ему требуется.

«Он задал мне очень много вопросов. Мы их все зафиксировали. Будем двигаться по каждому из этих направлений», — заключила уполномоченная по правам человека в Челябинской области.

Сначала нужно восстановить документы, которые Сергей потерял при пожаре. Ему также помогут привести в порядок квартиру и получить новую автоматизированную коляску. Соседи тоже стараются поддерживать челябинца, собрали небольшую сумму на ремонт.

«Он очень активный член нашего дома, член нашего совета. И он всегда был неравнодушен к любой просьбе. И даже сам выходил с инициативой — что вам нужно помочь, какую-то вот юридическую помощь оказать», — говорит соседка Сергея Елена Розум.

Правоохранители тем временем устанавливают, что же стало причиной возгорания в доме мужчины.