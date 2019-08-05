Ветеран МВД нашёл заблудившуюся в лесу жительницу Южного Урала

Женщина потерялась в Челно-Вершинском районе.

В Самарской области в лесу потерялась 55-летняя жительница Челябинской области. За помощью в ОМВД России по Челно-Вершинскому району обратилась её родственница. Жительница Южного Урала потерялась в лесах села Красная Багана.

Женщина ушла в лес с родственниками собирать грибы, все разошлись по лесу, условились встретиться в определённом месте в назначенное время. Все члены семьи собрались, не хватало лишь родственницы с Южного Урала. Пенсионерка абсолютно не знала местность, у неё не было с собой телефона, вдобавок женщина имела хроническое заболевание, которое требовало лечения. Все ужасно переживали.

Правоохранительные органы выяснили у родственников всю необходимую информацию о пропавшей: приметы, направление, в котором ушла женщина. После чего обозначили участок поиска каждой группе. На спасание пенсионерки сразу выдвинулись сотрудники оперативных служб, личный состав ОМВД России по Челно-Вершинскому району, жители соседних сел, волонтеры и добровольцы.

Жительницу Челябинской области обнаружил ветеран МВД России майор юстиции в отставке Алексей Маясников. Три часа пенсионерку искали в лесах.

Сейчас с женщиной всё в полном порядке, её жизни ничего не угрожает.