На Южном Урале скончался новорожденный ребёнок

Мама малышки утверждает, что были нарушены требования при перевозке

В медучреждении Златоуста скончалась новорожденная девочка. Малютку доставили из Катав-Ивановского района в тяжёлом состоянии. Но спасти так и не смогли, а лишь, по словам матери, усугубили состояние ребёнка.

Ребёнок погиб 24 июля. Мама девочки утверждает, что малышка скончалась из-за нарушений медиков требований при перевозке ребенка в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Проверка будет проходить под руководством следственного управления.