На Южном Урале девочка, выпавшая из окна, сама позвонила родителям

Об этом рассказывают родители ребенка.

В Аше семилетняя девочка выпала из окна, после она самостоятельно позвонила родителям. Сейчас ребенок в больнице, у нее сотрясение мозга, перелом бедра и ушиб легкого. Сайт bfm74.ru взял комментарий у руководителя городского следственного отдела Андрея Меньшикова.

«Она захотела выйти погулять. Не смогла открыть дверь. Взяла подушку с дивана, сбросила ее и думала, что будет мягко на нее приземляться. Родители прибыли на место по звонку девочки, которая сообщила им, что спрыгнула и находится под окнами дома. Они как раз возвращались с дачи на автомобиле. Тут же подъехали и вызвали скорую. Родители опрошены. Характеризуются положительно — семья и сами родители», — рассказал радио «Business FM Челябинск» Андрей Меньшиков.

Речь о возбуждении уголовного дела пока не идет. Последствия ситуации пояснил психолог.

«Дело в том, что у детей не сразу формируется понимание смертности. Концепция смерти абстрактная и сложная. Поэтому у людей долгое время есть некоторая иллюзия бессмертия и неуязвимости», — объяснил Тимур Мурсалиев, психолог.

В Челябинской области подобные происшествия случаются часто. Одной из главных причин считают то, что дети облокачиваются на москитную сетку и падают вниз.