На Южном Урале пьяный пассажир заплатил таксисту более 70 тысяч рублей

О том, что его обманули, мужчина понял не сразу.

На Южном Урале правоохранители раскрыли кражу более 70 тысяч рублей. С заявлением о том, что с его банковской карты списали крупную сумму, обратился житель поселка Первомайский. Сотрудники дежурной части ОМВД по Коркинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника.

«Им оказался ранее не судимый житель города Челябинска, 1965 года рождения. Мужчина пояснил, он является водителем такси, на котором потерпевший возвращался из Челябинска в поселок Первомайский. Пассажир находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал ему свой мобильный телефон, для того чтобы последний самостоятельно перевел на свой счет денежные средства за поездку. Водитель перевел на свой банковский счет сумму в разы превышающую стоимость поездки», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.









