В Челябинске неизвестные украли 156 мусорных контейнеров

Емкости сдают на металлолом, разбирают на части и используют на дачах.

В Челябинске начали пропадать мусорные баки. Сотрудники Центра коммунального сервиса бьют тревогу, с контейнерных площадок украли уже 156 штук за последние полгода.

«Как правило, пропажа обнаруживается на следующий день. Нашими силами оперативно для предотвращения сбоев вывоза отходов устанавливается контейнер. В течение одного дня», — прокомментировал для сайта «Первый областной» руководитель производственного департамента ЦКС Алексей Петров.

Украденные железные баки находят в пунктах приема металлолома. За один бак можно получить около тысячи рублей. Сотрудники полиции с работниками ЦКС обнаружили 15 пропавших контейнеров в пунктах приема, но это лишь малая часть.



Пластиковые контейнеры тоже воруют. С них снимают колесики, а сами баки используют в качестве ящиков для хранения инструментов, тары для воды на даче.



Некоторых злоумышленников удается поймать прямо на месте преступления. Мужчину, пытавшегося украсть железный мусорный бак задержали прямо на контейнерной площадке.



«По факту хищения мусорного контейнера в отделе полиции "Металлургически" возбуждено уголовное дело по признакам статьи 158 УК РФ — кража», — сообщила сайту «Первый областной» врио начальника ОС со СМИ УМВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.

Если вы стали свидетелем кражи мусорного контейнера, незамедлительно обратитесь в полицию.

