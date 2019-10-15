Сделки с угрозой для жизни: как не попасть в неприятности при продаже машины

Советы, которые помогут безопасно расстаться с автомобилем.

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10 октября жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина уехала в один из районов города на встречу с потенциальным покупателем ее машины. Со сделки девушка так и не вернулась. Через несколько дней ее автомобиль был найден у челябинского перекупщика, а в салоне были обнаружены замытые следы крови. Днем 15 октября волонтеры поискового отряда обнаружили Ксению мертвой. Сайт «Первый областной» поговорил с автомобильными экспертами и узнал, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не попасть в истории, опасные для жизни.

«Если стереотипно подойти, то, конечно, надо ездить не одному, выбирать людные места, не ездить по просьбе потенциальных покупателей в отдаленные места, по возможности включить регистратор, не выключать геопозицию на телефоне, предупредить близких. А еще лучше не ездить вообще на встречи, если человеку действительно хочется купить твою машину, то пусть едет сам, к тебе во двор, к твоему месту работы, в автосервис (по предварительной договоренности). Уже не каменный век, сервисов много, деньги не великие берут, кому реально интересно те и приедут и оплатят», — рассказал специалист по подбору автомобилей на вторичном рынке Челябинска.

При непосредственном показе автомобиля потенциальному покупателю не стоит пускать на заднее сиденье тех, кто с ним приехал просто «посмотреть». Показывать машину в действии следует только будущему владельцу: в критической и конфликтной ситуации справиться с одним человеком будет легче, объясняют эксперты.

При личных встречах с покупателями будет важно не только присутствие знакомых, но и подкованных в темах автомобилей экспертов. Для продавца это будет большим преимуществом, чтобы избежать денежных махинаций.

«Лучше всего будет обратиться к проверенным людям, которые смогут помочь в продаже автомобиля, если сам продавец мало что в этом понимает. Есть люди, которые занимаются как подбором автомобиля, так и его реализацией. Если среди знакомых есть перекупщики, то обратиться к ним. В городах очень много официальных дилеров, принимающих автомобили на комиссию, которые с удовольствием помогут с этим вопросом», — сообщил Вадим Горячев, эксперт по продажам автомобилей.

Сайт «Первый областной» советует быть бдительнее, тщательнее подходить к месту встреч и обговаривать все важные моменты заранее.