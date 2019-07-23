На Южном Урале пресечена попытка незаконного хранения оружия

Житель Златоуста подпольно хранил огнеприпасы дома.

В Златоусте Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного. У уроженца Башкортостана обнаружили нелегальный порох и боеприпасы.

«В ходе обыска по месту жительства транспортные полицейские обнаружили и изъяли 3 металлических банки с сыпучим веществом, 4 патрона, 87 пустых гильз 20-го калибра, приспособление для снаряжения охотничьих патронов, дробь, пули и капсюли», – рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Оказалось, что у 34-летнего мужчины нет лицензии на приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Также у обвиняемого не оказалось охотничьего билета. В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела.