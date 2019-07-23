Энвер Лисин покидает «Трактор»

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Накануне, 22 июля, стало известно, что российский хоккеист Энвер Лисин не отправился вместе со всеми игроками «Трактора» на предсезонные сборы в Словению.

По словам вице-президента, генерального директора ХК «Трактор» Бориса Видгофа, Лисин не поехал на сборы из-за травмы.

«Накануне вылета у него были выявлены проблемы со здоровьем. Сейчас он проходит углубленное медицинское обследование. Сроки восстановления и отсутствия форварда в команде не определены, поэтому, решено было расторгнуть с ним договор по соглашению сторон. Как только Энвер решит свои вопросы со здоровьем, клуб продолжит с ним сотрудничество», – прокомментировал Борис Видгоф.

Напомним, в мае нападающий подписал однолетнее соглашение с ХК «Трактор».

Энвер Лисин прошлый сезон отыграл за московский «Спартак», где провел 34 матча, набрав 7 очков, забив 3 шайбы и отдав 4 результативные передачи.