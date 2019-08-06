В Челябинске осудили инспектора ДПС за получение взятки

Сотрудник получил 20 тысяч рублей за своё «молчание».

История берёт своё начало в августе 2018 года: тогда в Ленинском районе города Челябинска инспектор ДПС, остановив автомобиль, обнаружил, что мужчина передвигается по городу без водительских прав, да ещё и с поддельным документом. Но вместо того, чтобы задержать или оштрафовать нарушителя, сотрудник ДПС решил «взять на лапу».

Сотрудник полиции получил 20 тысяч рублей от водителя за своё бездействие. Но ничто не остаётся безнаказанным.

«Ленинским районным судом города Челябинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении инспектора ДПС, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ, получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За своё бездействие инспектор получил три года лишения свободы, а также лишение права занимать должности в правоохранительных органах также на 3 года, условно с испытательным сроком на 2 года.