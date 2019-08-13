Детей из Челябинска в нечеловеческих условиях везли домой из Крыма

Ребята ехали двое суток в тесных маршрутках без остановок и еды.

Группу детей из Челябинска везли домой с отдыха в нечеловеческих условиях. Об этом сообщили родители. 17 ребят в возрасте от 7 до 9 лет проводили каникулы в детском лагере в Крыму. Организатор тура пообещал комфортную транспортировку туда и обратно, перевозку в автобусах, водителей в несколько смен, а также остановки на ночлег. Но реальность оказалась суровой, на юг дети добрались без происшествий, а вот обратно их повезли в тесных маршрутных такси без еды и остановок.

«Мне позвонила мама, которая ехала в сопровождении с группой наших детей. Она скинула фотографии, на которых видно, как дети спят прямо на полу в тесной грязной маршрутке. За рулем один водитель, который засыпает по пути. На ночлег не останавливаются, потому что организатор не дал на это средств и не предусмотрел это. Детей не кормили, это тоже не было предусмотрено», — сообщила сайту «Первый областной» мама одного из детей Галина Шеина.

Галина Шеина рассказала, что обратилась в челябинское отделение ГИБДД. Сотрудники полиции связались со своими коллегами в Саратовской области, по которой ехала маршрутка с детьми, чтобы их остановили, поскольку передвижение в таких условиях опасно для школьников. После того, как транспорт остановили, ребят доставили в ближайший детский лагерь, где их разместили, покормили и уложили спать.

В данный момент все 17 человек и два сопровождающих взрослых все еще остаются в детском лагере в Саратовской области, а родители ищут безопасный способ вернуть своих детей домой.