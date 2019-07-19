Пропавшего подростка нашли утонувшим с камнями в рюкзаке

Юношу искали около недели.

17-летний житель Агаповки Челябинской области 10 июля ушёл из дома и не вернулся. Поиски юноши проходили в течение шести дней. Уже 16 июля южноуральца нашли мёртвым.

Подросток был найден утонувшим в местной реке Урал, на нём был надет тяжёлый рюкзак с полностью набитый камнями.

«Сейчас проводится доследственная проверка. Причина смерти — утопление. Признаков насильственных действий на теле не обнаружено. Но для расследования было возюуждено уголовное дело», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Владимир Шишков, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ.

По этому делу проведут необходимые экспертизы, в ходе которых выясниться, как именно погиб юноша. Но в областном следственном комитете отметили, что смерть юноши не имела криминальный характер.