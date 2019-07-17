Коммунальные «‎фонтаны»‎ бьют в Челябинской области

Ремонтные работы на канализационных трубах исправляют ситуацию лишь на время.

В Бакале наблюдаются серьезные проблемы с канализационными водами. То и дело в городе возникают настоящие «фонтаны»‎.Об этом местные жители сообщили корреспонденту сайта «Первый областной».

Предприятие ООО «Водоотведение», которое обслуживает коллекторы, уже пыталось справиться с проблемой прорывов канализации, но система водоотведения все равно не выдерживает напора воды.

Причиной подобной ситуации, вероятнее всего, является изношенность канализационных коллекторов, которая зачастую вызвана засорением сети различным бытовым мусором. И судя по словам местных жителей, подобные прорывы стоков не редкость.

В то же время модернизация систем водоотведения в Бакале застопорилась. Об этом сообщил учредитель и директор ООО «Водоотведение» Сергей Петухов. Он заявил, что сеть изношена почти на 90 процентов. Однако перед началом работ над её восстановлением возникли проблемы между его организацией и администрацией Бакала.

Согласно концессионному соглашению между двумя сторонами, «Водоотведению» должны были возместить средства, затраченные на модернизацию. Однако позднее соглашение было признано недействительным городской мэрией из-за найденных в нем нарушений, несмотря на уже проведенные компанией работы. Петухов был вынужден обратиться в суд.

«Согласно решению суда, который прошел в 2018 году, соглашение было признанно законным», — заявил Сергей Петухов.

Редакция сайта «‎Первый областной» попыталась связаться с главой Бакальского городского поселения Андреем Зарочинцевым, чтобы прояснить ситуацию, однако глава города не ответил на наш звонок.