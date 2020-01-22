«Не устанавливать аншлаги, чтобы снять с себя ответственность»: в Челябинской области обсудили причины происшествий на воде

Всего в регионе за год погибло 64 человека.

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В Челябинской области обсудили причины чрезвычайных происшествий на воде. Всего за 2019 год на водоемах региона погибло 64 человека. Во время летнего периода погибло 9 детей. Самый высокий показатель смертности на воде — в Аргаяшском и Кунашакском районах.

«Основные причины происшествий: купание в необорудованных местах — 44%, несоблюдение правил безопасности при ловле рыбы — 31%, отсутствие контроля над детьми — 16%», — отмечает руководитель областного главка МЧС Юрий Буренко.

В 68% случаев чрезвычайные ситуации произошли по причине алкогольного опьянения людей. Кроме того, южноуральцы зачастую выбирают для купания необорудованные пляжи.

«Необходимо организовать должное количество оборудованных пляжей, на которых обеспечить работу спасателей. Не нужно устанавливать аншлаги "Купание запрещено", чтобы снять с себя ответственность за погибших людей», — подчеркнул министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

Олег Климов предложил привести в порядок и по всем требованиям оборудовать именно те места, который чаще всего привлекают для отдыха и купания южноуральцев.

За летний период, сотрудниками спасательной службы была оказана помощь 65 людям, среди них 22 ребенка.