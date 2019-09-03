Ребенок утонул в ванне в Челябинской области

Обстоятельства трагедии уточняются, ведется следствие.

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В Чебаркуле ребенок во время купания погиб в ванне. Трагедия произошла во вторник, 2 сентября. В следственном управлении СК по Челябинской области подтвердили информацию о гибели ребенка.

«Сейчас проводится проверка, уточняются факты произошедшего. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — пояснил Владимир Шишков, старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области.

В следственном отделе по Чебаркулю сообщили, что во время купания сына в квартире находились родители. Отец ребенка отошел за сменной одеждой, в этот момент мальчик утонул. В декабре этого года ребенку исполнилось бы семь лет.