Сегодня, 23 июля, в Челябинской области произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
ДТП случилось в Красноармейском районе на 26 километре автодороги Челябинск – Новосибирск. Виновник аварии, 68-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу. В этот момент по дороге мчался автомобиль Volvo. Лобовое столкновение оказалось неизбежно.
Пассажирка и водитель автомобиля Volvo доставлены в больницу, 68-летний мужчина погиб на месте.
«В настоящее время на месте происшествия сотрудниками организовано реверсированное движение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится», – сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
Все участники происшествия оказались жителями Челябинска.