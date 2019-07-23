На Южном Урале лоб в лоб столкнулись два автомобиля

По факту ЧП проводится проверка.

Сегодня, 23 июля, в Челябинской области произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

ДТП случилось в Красноармейском районе на 26 километре автодороги Челябинск – Новосибирск. Виновник аварии, 68-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу. В этот момент по дороге мчался автомобиль Volvo. Лобовое столкновение оказалось неизбежно.

Пассажирка и водитель автомобиля Volvo доставлены в больницу, 68-летний мужчина погиб на месте.



«В настоящее время на месте происшествия сотрудниками организовано реверсированное движение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится», – сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Все участники происшествия оказались жителями Челябинска.