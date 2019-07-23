На Южном Урале впервые встретятся знатоки ракетного моделирования

На этап Кубка Мира FAI «KOROLEV Cup 2019» съедутся спортсмены из разных стран.

В Челябинской области впервые пройдут международные соревнования по ракетному моделированию. С 26 по 28 июля на Этап Кубка Мира FAI «KOROLEV Cup 2019» съедутся спортсмены из Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Мурманска, Байконура, Ростова, Москвы, Тюмени, ХМАО, Белгородской и Свердловской областей.

«Челябинская область впервые примет у себя такие престижные международные соревнования. Это подчеркивает высокий уровень развития нашего ракетомодельного спорта. Недаром российская сборная является одним из лидеров направления и составляет конкуренцию именитым командам из Украины, Болгарии, Китая и США», — поясняет Владислав Халамов, руководитель Регионального центра технического творчества.

Участники проверят свои космические корабли, ракетоносители и простые модели, запустив их в небо.



«Соревнования будут проходить в пяти классах моделей. Самые зрелищные — модели ракет с лентой S6, с ротошютом (вертолетом) S9, свободнолетающие ракетопланы S4, радиоуправляемые ракетопланы S8 и модели копии на реализм полета S7. Подготовка к стартам практически завершена, модели отработаны, прошли старты и ожидают соревнований», — рассказал председатель комитета по моделям ракет ЧРОО «Южно-Уральской федерации авиамодельного спорта Алексей Ганенко.

От Челябинской области в соревнованиях будут участвовать опытные тренеры из Челябинска, Копейска, Чебаркуля и Троицка, а также их подопечные.