На Южном Урале изъяли более 34 тысяч единиц некачественной пиротехники

Проведено почти 4 тысячи проверок

Праздники отгремели, а полиция все еще проверяет продавцов пиротехники, которые реализуют на Южном Урале некачественный товар. Общий счет всех изъятых изделий уже приближается к 35 тысячам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Всего с начала оперативно-профилактического мероприятия „Пиротехника“ полицейские и сотрудники МЧС провели более 3800 проверок, выявлено 103 правонарушения, изъято более 34 000 единиц пиротехнической продукции», — рассказывают в пресс-службе.

Также полиция напоминает, что покупать пиротехнику нужно только у тех продавцов, которые имеют сертификат на продукцию. Нелегальная и просроченная продукция, а также нежелание запускать фейерверк по инструкции может привести к тяжелым последствиям.