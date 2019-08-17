На Южном Урале из тела мертвой цапли сделали пугало

Страшную находку обнаружили на берегу реки Уй.

На Южном Урале из тела мертвой птицы сделали пугало. Страшную находку в виде трупиков четырех серых цапель обнаружила на берегу реки Уй близ поселка Мясокомбинат фотоохотник Любовь Кошель.

Берег реки Уй — излюбленное место для нее. Спрятавшись в камышах, можно увидеть много пернатых и сделать удачные снимки. Но в этот раз, к сожалению, на снимках были запечатлены только погибшие цапли.

«Я пришла, осмотрелась, а на берегу лежат четыре цапли. У одной из них лапки примотаны проволокой к большой палке. Такое своеобразное чучело сделали, чтобы отпугнуть других птиц, которые могут прилетать на это место», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Любовь Кошель.

Рядом с местом, где обнаружили птиц, находится небольшое хозяйство. В двух свежевырытых «рукавах» от реки начали разводить рыбу. Сторож, охраняющий территорию компании, не смог сказать, что случилось с птицами.

О страшной находке Любовь сообщила в полицию. На место происшествия выехали следователь, дознаватель и участковый. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тела птиц и опросили свидетелей. Им предстоит выяснить из-за чего погибли цапли и кто ответственен за создание жуткого пугала.