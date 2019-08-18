В Троицке на берегу реки были обнаружены трупы цапель

На этом участке местный предприниматель разрыл два канала и зарыбил их, чтобы устраивать платную рыбалку.

Вчера, 17 августа, сайт «Первый областной» рассказывал о мертвых цаплях, обнаруженных на берегу реки Уй. Местное СМИ опублимковало видеос места, где были обнаружены трупы.

К корреспондентам за помощью обратилась троицкая зоозащитница Любовь Кошель. Место, где были обнаружено цапли, она посещает довольно часто, оно удобно для фотоохоты, которой увлекается женщина. Но в этот раз увиденное ее огорчило. На месте она обнаружила самодельное чучело, сделанное из мертвой птицы, а поодаль лежали еще несколько тушек.

«Когда в пятницу, 16 августа, пришла на берег, то удивилась необыкновенной тишине: не слышно было щебетанья птиц, поблизости нигде их не было видно, Прошла чуть дальше: берег изрыт, стоит техника, вагончик, вырыты два канала. Обошла вокруг и когда увидела тела серых цапель, ужаснулась. Одну привязали к палке для устрашения, другая лежала в воде, еще две на земле», — передает слова зоозащитницы троицкая газета «Регион».

На место Любовь Кошель вернулась уже с корреспондентами. Ужасная картина была запечатлена на видеои выложена в интернет. Но, когда женщины вернулись сюда во второй для того, чтобы показать картину правоохранительным органам, трупов на берегу уже не было. Сторож, охраняющий будущее платное рыболовное хозяйство, сказал, что закопал их, но потом мертвые цапли были найдены в камышах неподалеку.

Любовь Кошель написала заявление в полицию. О том, что случилось с птицами и причастен ли к этому арендатор этого участка земли и реки, «Первый областной» попробует разобраться в следующих материалах. Следите за обновлениями на сайте.