Массовая гибель птиц в Карталах сильно преувеличена

Птицы отравились локально, никакой угрозы распространения болезни нет.

Сегодня, 13 августа, была опубликована информация о том, что в Карталах недалеко от города на дороге были обнаружены тушки нескольких десятков воробьев. Фото одного из них появилось на сайте одного из местных СМИ.

«Ничего страшного у нас не произошло. Вероятнее всего стая чем-то отравилась. Проблема локальная, и нигде в городе больше случаев таких зарегистрировано не было. Никакого птичьего гриппа у нас нет», — прокомментировала ситуацию Валентина Кассихина, главный ветеринарный врач Карталинского района.

По мнению специалиста, проблема была «раздута» на пустом месте. Никакой опасности данный случай не представляет. Просто стая воробьев оказалась «не в том месте и не в то время».