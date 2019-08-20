«Цапли запутались в сетях»: арендатор рассказал о смерти птиц в Троицке

Из трупов четырех цапель сделали чучело.

Арендатор водохранилища рассказал свою версию появления мертвых птиц в Троицке. Мужчина пояснил, что в двух свежевырытых «рукавах» от реки начали разводить рыбу, а птицы удушились в сетях рыболовов.

«У нас с прошлого года было разрешение на отлов рыбы в Троицком водохранилище. Неизвестные люди бросили сети между прудами. Мы убирать их не стали. После один из наших охранников обнаружил запутавшихся в этих сетях цапель. Решили сделать из них чучела, чтобы отпугивать других птиц. После решили убрать, потому что трупы стали вонять», — пояснил арендатор.

Арендатор также заметил, что сам не давал никаких команд на отстрел цапель. Но по его словам, в округе постоянно охотятся на птиц: как только те «встанут на крыло» и до поздней осени. Такая стрельба происходит по 2-3 раза в неделю.

В администрации Троицка пояснили, что арендатор на участке находится на законных основаниях.

«В 2017-2018 году на основании проведенных аукционов гражданин заключил договор аренды на земельные участки в районе мясокомбината с разрешенным использованием проведения рыбоводства сроком на 10 лет», — пояснили в пресс-службе администрации Копейска.

Напомним, 17 августа на берегу реки Уй местный фотограф обнаружила страшную находку — четыре трупа цаплей. Из тел животных сделали чучела, которые отпугивали птиц. Женщина выложила в интернет кадры ужасной картины. Когда она вернулась на место с правоохранительными органами, мертвых цапель уже не было. Охранник рыболовного хозяйства рассказал, что закопал их. Но потом животных нашли неподалеку в камышах.