Кошка ценой собственной жизни спасла хозяев от смерти в огне

Дом семьи Водолеевых из Сосновского района Челябинской области сгорел дотла вместе со всеми вещами.

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Валерий Водолеев работает руководителем ЖКХ в Красном Поле Сосновского района Челябинской области, его жена Елена — финансовый менеджер. У них двое детей: девочке 11 лет, мальчику 2,5 года. Ночью 2 октября в их доме произошел пожар: замыкание бытовой техники дало искру и распространилось по всему дому. Валерий лично пытался потушить пожар, но пламя было такой силы, что ему не оставалось ничего, как выбежать со своей дочерью на улицу, спасая жизни.

«В 4 часа ночи, как говорится, без объявления войны, сломалась система автоматики в микроволновке. Из-за этого произошло короткое замыкание, все воспламенилось. Что-то очень сильно горело в этой микроволновке. У меня двери в комнату были закрыты, дыма я не почувствовал, а сам он по себе едкий, горючий. Мы с дочерью были вдвоем в доме, у нее дверь была открыта. К ней в комнату забежала кошка, легла прямо на нее и разбудила. Дочь проснулась и почувствовала, что нечем дышать и нужно открыть окно. Потом поняла, что задыхается, вскочила с кровати, начала кричать и разбудила меня. Мы выскочили из дома, как я ни пытался залить эту микроволновку, ничего не происходило. Когда приехали пожарные, оказалось, что огонь ушел под пол, а там у нас были утеплители из пенопласта, а он очень хорошо горит. Буквально через 15 минут весь дом сгорел, а мы остались в трусах на улице», — рассказал убитый горем Валерий Водолеев.

Валерий отметил, что если бы не любимое домашнее животное и стечение обстоятельств, все могло быть гораздо хуже. «Повезло в одном, что жена с младшим ребенком были в Турции в этот момент, и в пять часов вечера того же дня они прилетели. Хорошо, что кошка нас разбудила, жалко ее не удалось спасти. Сейчас мы живем в Парковом, друзья моей мамы пустили нас пожить в квартиру какое-то время», — поделился Валерий.

В соцсетях люди активно поддерживают семью Водолеевых, пытаясь собрать материальную помощь. К удивлению Валерия об их трагедии узнали в самых разных городах страны.

«На данный момент уже очень много людей откликнулось с самых разных городов: с Москвы, Питера, Казани. Скидывали по 200-300 рублей, даже не ожидал, что такое будет», — рассказал Валерий.

Сайт «Первый областной» призывает всех неравнодушных к горю семьи помочь любыми средствами. С Валерием можно связаться по телефону: 89220109155.