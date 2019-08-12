На Южном Урале домашних животных выпускают в лес

Об этом заявили зоозащитники Копейска.

В Копейске зоозащитники пытаются как можно скорей пристроить питомцев из отлова. По словам волонтеров, животных через месяц снова отправляют на улицу, но некоторые по состоянию здоровья просто не смогут жить вне питомника.

«На протяжении многих лет отлов в Копейске производился путём поголовного уничтожения животных. В прошлом году зоозащитникам удалось остановить эту порочную практику и добиться составления грамотного контракта, который в 2019 году выиграло ООО „Ювин“. В городе появился ветприёмник для животных, местные зоозащитники посещают его и пытаются добиться улучшения условий содержания собак, пристраивают животных оттуда» — рассказали зоозащитники.

Сейчас у волонтеров появилась новая проблема. Как объясняют зоозащитники, подрядчик выполнил свои обязательства по отлову, но постоянно держать животных в приемнике — нельзя, поэтому животных выпускают в лес.

«Почти все собаки ручные, большинство, судя по всему, имели хозяев, но были в самовыгуле, в результате чего попали в отлов. Эти животные не приспособлены к уличной жизни, не знают, как добывать себе пищу. До конца этой недели подрядчик дал зоозащитникам срок на пристройство трёх животных, которых он стерилизовал, — это огромный, добрый пёс, беззубая собака и щенок-подросток, который три месяца прожил в отлове», — пояснили волонтеры.

В подрядной организации, которая занимается отловом животных, рассказали, что в лес животных никто не отвозит. Но на длительный срок животные в приемнике действительно не остаются. Всех животных лечат, стерилизуют и только через месяц отпускают на улицу, больше держать собак они не могут. Подробней о животных, вы сможете узнать в группе «Вконтаке».