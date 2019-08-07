В Челябинске зоозащитники спасают собак, увязших в гудроне

Одного пса уже отмыли, второго — ещё не поймали.

В Челябинске Зинаида Кривошеева регулярно подкармливает бездомных собак в районе Троицкого тракта. По словам женщины, их там порядка пятидесяти. Вчера, 6 августа, челябинка, как обычно, пришла к своим подопечным, а навстречу ей вышли две собаки, измазанные в гудроне. Шерсть одной из них была почти полностью в черной липкой массе, у второй пострадали только лапы.

На клич Зинаиды о помощи отозвались активисты «Гуманного отлова собак и кошек в Челябинске и УрФО». Одного пса удалось поймать, второй зоозащитникам не дался.

«Одну собаку увезли отмывать, но второй тоже помощь нужна. У нее лапы вымазаны по самое тело, его тоже необходимо отмыть»,— рассказала Зинаида сайту «Первый областной».

Руководитель «Гуманного отлова собак и кошек в Челябинске и УрФО» Владимир Шиленко на своей странице в социальной сети разместил видео, на котором специалисты центра начинают отмывать гудрон с первой собаки.

«Отлов девочки прошёл удачно! Сейчас она доставлена в клинику, чуть позже мы вернёмся и совместно с врачами будем пытаться отмыть пса. Ситуация осложняется тем, что девочка очень боится и не даётся в руки. Помимо того, что собака вся в гудроне, у не начались проблемы с координацией. Скорее всего, интоксикация. Необходимо будет капать»,— пишет Владимир в группе отлова.

Зоозащитник отметил, что у собаки нет куратора, поэтому организацией помощи займется «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФо». Всех, кто изъявит желание помочь этим животным, Владимир Шиленко просит обратиться к нему в личные сообщения.