«Вознаграждение — три мешка пшена»: у южноуральца пропал поросенок

Хозяин разыскивает животное с помощью социальных сетей.

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В нескольких группах в социальной сети «ВКонтакте» появились записи о розыске домашнего питомца. Все бы ничего, да разыскивает хозяин поросенка.

3 октября южноуралец выгуливал своего питомца по кличке Бисмарк на китайском рынке. И сегодня, 5 октября, животное все еще не найдено. Но хозяин поросенка Игорь Дубовик и пользователи социальных сетей не отчаиваются и продолжают поиск декоративного кабанчика.

«Я его выгуливал, позже отвлекся на спортивные штаны и увидел, что поводок сорван, а Бисмарк убежал. Нашедшим вознаграждение — три мешка пшена», — написал Игорь Дубовик.

Обратиться к Игорю, чтобы помочь ему в поиске, можно в социальной сети «ВКонтакте».