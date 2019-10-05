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В нескольких группах в социальной сети «ВКонтакте» появились записи о розыске домашнего питомца. Все бы ничего, да разыскивает хозяин поросенка.
3 октября южноуралец выгуливал своего питомца по кличке Бисмарк на китайском рынке. И сегодня, 5 октября, животное все еще не найдено. Но хозяин поросенка Игорь Дубовик и пользователи социальных сетей не отчаиваются и продолжают поиск декоративного кабанчика.
«Я его выгуливал, позже отвлекся на спортивные штаны и увидел, что поводок сорван, а Бисмарк убежал. Нашедшим вознаграждение — три мешка пшена», — написал Игорь Дубовик.
Обратиться к Игорю, чтобы помочь ему в поиске, можно в социальной сети «ВКонтакте».