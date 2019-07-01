В Челябинске женщина обнаружила конверт с миллионом рублей

С помощью правоохранительных органов был найден хозяин крупной суммы.

В Челябинске владельцу вернули крупную сумму денег, которую он оставил на улице в одном из дворов. Жительница дома на Комсомольском проспекте возле подъезда обнаружила сумку, в которой лежало несколько документов и конверт с большой суммой денег. Женщина, не дождавшись владельца сумки, обратилась в полицию.



21 июля местная жительница обратилась в дежурное отделение, сообщив, что обнаружила сумку с деньгами. Внутри оказалось около миллиона рублей и платежные документы, подтверждающие проведение операции по снятию средств с данными владельца счета. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Сотрудники полиции вернули денежные средства владельцу, которым оказался 52-летний местный житель.

