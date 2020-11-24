Начальника Дорожной больницы в Челябинске поймали на взятке

Мужчина брал деньги с коммерческой фирмы и подписывал акты выполненных работ.

Начальник подразделения Дорожной клинической больницы около года брал взятки с коммерческой фирмы, которая обеспечивала техническую поддержку информационной системы «Медкарта». Мужчина успел нажиться на 330 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Предполагается, что в 2019—2020 годах сотрудник больницы неоднократно получал от компании «Рестарт» денежные подношения. За это мужчина подписывал акты выполненных работ без проверки объема и качества проведенной работы. Однако при очередном получении взятки его задержали сотрудники Южно-Уральского МВД России на транспорте.

Теперь сотрудника больницы обвиняют в незаконном получении денег за выполнение своей непосредственной работы. Следствие уже допросило многих свидетелей. В рамках расследования проведены очные ставки и обыски, изъяты изобличающие вину документы.

Уголовное дело вот-вот будет передано в суд. Взяточнику грозит крупный штраф — в пределах трёх миллионов рублей — и даже реальный срок заключения.