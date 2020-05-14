Начальника смены дежурной части из Усть-Катава обвиняют в получении взятки

По данным следствия, он получил более 19 тысяч рублей от похоронного агентства.





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В Усть-Катаве Челябинской области начальнику смены дежурной части местного отдела полиции предъявлено обвинение. Мужчины подозревают в совершении преступления по части 3 статьи «Получение взятки» УК РФ.



Следствие считает, что взятку он получил в период 2016 — 2018 годов от представителя похоронного агенства. Её сумма составила более 19 тысяч рублей, рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, в период 2016-2018 годов обвиняемый получил взятки на сумму более 19 тысяч рублей от представителя похоронного агентства за предоставление данных об умерших гражданах. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области»,— сообщили сайту «Первый областной» в СУ следственного комитета России по Челябинской области.

Отметим, что по ходатайству следователя комитета в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, сбор и закрепление доказательственной базы. Также в рамках дела проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.